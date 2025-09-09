Neun Schweineköpfe vor Moscheen im Großraum Paris gefunden

Vor mehreren Moscheen in Paris und in Vorstädten der französischen Hauptstadt sind mindestens neun Schweineköpfe gefunden worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Schweine gelten im Islam als unreine Tiere, der Verzehr ihres Fleisches ist untersagt.

Innenminister Bruno Retailleau bezeichnete die Aktion als "unerträgliche Provokation".

Der Rektor der Großen Moschee von Paris, Chems-Eddine Hafiz, sprach von einem "weiteren Kapitel im zunehmenden Hass auf Muslime".

In Frankreich leben zwischen fünf und sechs Millionen Muslime, die damit die größte muslimische Gemeinschaft in einem europäischen Land bilden.