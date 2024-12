Nordkorea hat schon 3.000 Soldaten verloren

Im Krieg zwischen Russland und der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mehr als 3.000 nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Kursk getötet oder verletzt worden.

Dies seien "erste Informationen", schrieb Selenskyj am Montag auf X. Zuvor hatte der südkoreanische Generalstab die Zahl der nordkoreanischen Opfer auf "etwa 1.100" geschätzt. Moskau hatte seine Streitkräfte kürzlich durch nordkoreanische Truppen verstärkt.

10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert

Nach Angaben der USA und Südkoreas sind etwa 10.000 Soldaten aus Nordkorea in Russland stationiert. Nach ukrainischen Angaben kämpfen sie an der Seite der russischen Truppen in der teilweise von Kiew kontrollierten russischen Grenzregion Kursk.

Russland und Nordkorea hatten ihre militärische Zusammenarbeit nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 verstärkt. Im Juni unterzeichneten beide Länder einen Verteidigungspakt, ab Mitte Oktober gab es die ersten Berichte über die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland.