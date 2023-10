Nostradamus: Das kommt 2024 auf uns zu

Nostradamus soll ein äußerst turbulentes Jahr vorhergesagt haben.

Die Weissagungen des im 16. Jahrhundert in Frankreich lebenden Nostradamus sind legendär. Seine prophetischen Gedichte, die aus Gruppen von je 100 zusammengefassten Vierzeilern bestehen, machten ihn bereits zu seinen Lebzeiten berühmt. Mit diesen Versen soll Nostradamus zahlreiche Ereignisse, die weit in der Zukunft lagen, vorhergesagt haben. So soll der Astrologe unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben.

Für das Jahr 2024 sagte Nostradamus einige überraschende und schockierende Ereignisse voraus:

China soll im kommenden Jahr andere Mächte in den Schatten stellen und endgültig zum neuen Weltführer aufsteigen.

Russlands Präsident Putin muss sich 2024 auf einen „Tanz mit dem Schicksal“ einstellen. Nostradamus lässt aber offen, ob es für den Kreml-Chef dabei gut oder schlecht ausgeht.

In Westeuropa schafft es ein Politiker aus armen Verhältnis durch seine Redefähigkeiten zum neuen Anführer aufzusteigen, der im ganzen Kontinent bewundert wird.

Nostradamus soll in seinen Prophezeiungen auch wirtschaftliche Fortschritte genannt haben. So soll es 2024 bahnbrechende Fortschritte im Bereich der Organverpflanzung und somit eine medizinische Revolution geben. Gleichzeitig soll künstliche Intelligenz technologische Wunder hervorbringen.

Zahlreiche Prophezeiungen

Die Prophezeiung ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Die Weissagungen Nostradamus‘ sind niemals eindeutig und bedürfen viel Interpretation. Meist konnte erst im Nachhinein eine Vorhersage einem bestimmten Ereignis zugeordnet werden. Zahlreiche Prophezeiungen sind niemals eingetreten.