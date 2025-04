Österreicherin Claudia K. (45) erlebt Mega-Blackout – völlige Verzweiflung

Verkehrs-Chaos, Handy-Netz down, Panikkäufe: Montagmittag ist in ganz Spanien und Portugal der Strom ausgefallen. Millionen Menschen sind betroffen. Eine Österreicherin, die in Barcelona arbeitet, spricht mit oe24, wie sie den Mega-Blackout erlebte.

Schock, Verzweiflung: Das sind die Gefühle der vom Stromausfall betroffenen Menschen in Spanien, Portugal und Teilen Frankreichs. Claudia K. (45) aus Österreich arbeitet in einer Sprachschule in Barcelona und sprach mit oe24 über den schockierenden Moment, als plötzlich eine ganze Stadt, ein ganzes Land, die ganze iberische Halbinsel stillstand.

Gegen Mittag, Claudia K. war gerade in ihrer Arbeit in der Sprachschule, gingen plötzlich alle Computer aus! Auch in der Straße gegenüber sieht sie: Nichts geht mehr, alles steht still: Stromausfall! Zunächst dachte sie noch, dass der Ausfall lokal wäre, aber schnell hat sie von einem ihrer Chefs erfahren, dass ganz Spanien, Andorra und Portugal betroffen seien.

"Ich weiß nicht, wie ich heimkommen soll!"

Claudia wohnt bei Tarragona, etwa eine Stunde von Barcelona entfernt und kann ihren Freund nicht erreichen. Sie ist komplett verzweifelt und weiß nicht, wie sie heimkommen soll, weil alle Züge ausgefallen sind. Auch das komplette Handynetz ist ausgefallen. Daher kann sie auch ihren Freund nicht erreichen.

Claudia K. mit ihrem Freund Carles © privat ×

Claudias Chef hat ihr Geld angeboten, dass sie irgendwie nach Hause kommt, zum Beispiel mit dem Taxi. In ganz Spanien und Portugal steht bereits seit 4 bis 5 Stunden alles still. Mega-Blackout. Nur ihr österreichisches Handy und Netz macht es ihr möglich, in Österreich anzurufen. Aber inzwischen ist sie nicht mehr erreichbar.

Derzeit kann man in Spanien kein Geld abheben, keine Telefonate führen, keine Züge fahren, alle Ampeln sind ausgefallen – es ist eine surreale Stimmung.