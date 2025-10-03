Yom Kippur: Hassattacke auf Synagoge in Graz

Während eines Gottesdienstes am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur wurde eine Flasche auf das Gelände der Grazer Synagoge geworfen - zum Glück war es nur Bier, es hätte auch ein Molotow-Cocktail sein können.

Stmk. Am Donnerstagvormittag, 2. Oktober 2025, kam es in Graz zu einem bedenklichen Hass-Vorfall bei der Synagoge im Bezirk Gries. Ein bislang unbekannter Radfahrer warf gegen 11 Uhr während er vorbeifuhr eine Flasche über das Einfahrtstor auf das Gelände der Synagoge. Genau zu diesem Zeitpunkt fand dort ein Gottesdienst statt. Die Flasche, in der zum Glück nur Bier war, prallte gegen eine Mauer und zerbrach – verletzt wurde niemand, es entstand auch kein Sachschaden.

Polizei bewacht Synagoge dauerhaft

Die Polizei, die die Synagoge dauerhaft bewacht, sichtete umgehend das Videomaterial. Der Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover und fuhr ein gelbes Fahrrad. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden angesichts der allgemein erhöhten Bedrohungslage weiter verstärkt. Laut Innenministerium besteht derzeit jedoch keine konkrete Gefährdung. Die Polizei bleibt in enger Abstimmung mit der Israelitischen Kultusgemeinde im Einsatz.