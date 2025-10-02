Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
manchester messerstecherei synagoge
© getty

Alarm

Drei Tote bei Messer-Attacke vor Synagoge

02.10.25, 11:30 | Aktualisiert: 02.10.25, 13:21
Teilen

Die Polizei von Manchester ist am Tatort einer mutmaßlichen Messerstecherei vor einer Synagoge in Crumpsall, teilte die Polizei mit. Die Horror-Tat ereignete sich an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag. Es gibt drei Tote, den Täter und zwei Opfer. 

Die Polizei eilte zum Tatort der mutmaßlichen Messerstecherei vor Synagoge. Vor der Messerstecherei soll der mutmaßliche Täter versucht haben, mit einem Auto in eine Menschenmenge zu fahren. Die Polizei schoss den Täter offenbar an Ort und Stelle nieder. Der Messer-Attentäter soll außerdem eine Bombe bei sich getragen haben. 

manchester messerstecherei synagoge
© getty

Mehrere Menschen niedergestochen 

Bei einem schwereren Vorfall in einer Synagoge in Manchester wurden laut Polizei mehrere Menschen niedergestochen. Der örtliche Rettungsdienst hat den Vorfall als schwerwiegend eingestuft, und die Anwohner wurden gebeten, das Gebiet zu meiden.

manchester messerstecherei synagoge
© getty

„Schweren Vorfall“ 

Andy Burnham, Bürgermeister von Greater Manchester, bestätigte einen „schweren Vorfall“. Weiter: „Gleichzeitig kann ich versichern, dass die unmittelbare Gefahr offenbar vorüber ist“, sagte er der BBC. Er sagte, der Vorfall sei von Polizei und Rettungskräften „effektiv“ bewältigt worden.

manchester messerstecherei synagoge
© getty

„Wir beurteilen derzeit die Lage"

Der North West Ambulance Service erklärte: „Nach Meldungen über einen Vorfall auf der Middleton Road in Crumpsall hat der Rettungsdienst Einsatzkräfte zum Unfallort entsandt. „Wir beurteilen derzeit die Lage und arbeiten mit anderen Rettungskräften zusammen. Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass die Menschen so schnell wie möglich die benötigte medizinische Hilfe erhalten.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden