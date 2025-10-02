Lenkerin raste über Gleise: Von Lok erfasst

Eine 62-Jährige hat am Mittwochvormittag einen Zusammenstoß mit einem Zug in Klagenfurt unverletzt überstanden.

Kärnten. Die Frau dürfte das Rotlicht auf einem unbeschrankten Bahnübergang übersehen haben, weshalb es zu dem Unfall kam. Auch die Insassen im Zug blieben unverletzt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Gegen 10.45 Uhr hatte die Klagenfurterin versucht, die Kreuzung mit ihrem Auto zu überqueren. Laut eigenen Angaben sah sie dabei den Zug herankommen und versuchte noch, den Bahnübergang zu verlassen.

Auch der Lokführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Anprall drehte sich das Auto um die eigene Achse. Sowohl am Auto als auch am Zug entstand Sachschaden.