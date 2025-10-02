Alles zu oe24VIP
Iron-Man-Statue enthauptet - 1.000 Euro Kopfgeld
02.10.25, 10:09 | Aktualisiert: 02.10.25, 11:34
Ein Diebstahl der etwas anderen Art ereignete sich Ende September in Niederösterreich, als der Kopf von einer lebensgroßen Iron-Man-Figur vor dem Flagship Store der Firma Auner entwendet wurde. Die Firma bietet dem Finder ein "Kopfgeld" von 1.000 Euro.

Das Unternehmen hat auch Anzeige erstattet, nimmt den Vorfall aber dennoch mit einer Brise Humor, wie die Aussendung zeigt: "Iron Man hat schon viele Kämpfe überstanden, wir sind zuversichtlich, dass er auch diesmal wieder zu seinem Kopf kommt."

Um Hinweise wird gebeten

Gestohlen wurde der Kopf der handgemachten Figur wohl in der Nacht von 29. auf 30. September vor dem Auner Geschäft in Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt.

Die 1.000 Euro Finderlohn werden in Gutscheinen für den eigenen Store - alles rund ums Motorrad -  ausbezahlt, bereits schon für Hinweise zur Findung. Entweder an die Polizei oder direkt an Auner.

