Österreichische Hamas-Geisel kommt "frühestens Mitte Februar" frei

Im Zuge der Waffenruhe im Gazastreifen ist am Sonntag der erste Geisel- und Gefangenenaustausch vollzogen worden.

Drei israelische Geiseln wurden von der radikalislamischen Hamas via Rotes Kreuz an ihre Angehörigen übergeben. Im Gegenzug entließ Israel die ersten 90 Palästinenser aus der Haft. "90 Terroristen" seien aus dem Militärgefängnis Ofer im Westjordanland und einer Haftanstalt in Jerusalem freigelassen worden, hieß es in einer Erklärung der Gefängnisbehörde.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten, wie zwei Busse das Gefängnis Ofer verließen. Laut Hamas wird die nächste Geiselübergabe am kommenden Samstag erfolgen. Im Gegenzug sollen weitere palästinensische Häftlinge - darunter Frauen und Minderjährige - aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Bei den am Sonntag freigekommenen Geiseln handelte es sich um die Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31). Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die drei Frauen in einem Fahrzeug in Gaza von einer großen Menge umringt wurden. Bewaffnete Hamas-Mitglieder begleiteten sie und drängten die Menschen zurück.

Israelische Medien: Geisel Damari verlor zwei Finger

Laut Rotem Kreuz sind die drei Zivilistinnen in guter Verfassung. Israelischen Medien zufolge verlor Emily Damari während der Entführung durch die Hamas zwei Finger. Auf Bildern von einem gemeinsamen Videocall der 28-Jährigen und ihrer Mutter mit Verwandten war auch die bandagierte Hand der jungen Frau zu sehen.

Terroristen hatten die Frauen während des Massakers in Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt und seitdem im Gazastreifen festgehalten. Für die drei Frauen sollen rund 90 palästinensische Häftlinge freikommen.

Romi Gonen wurde vom Nova-Musikfestival nahe der Grenze zum Gazastreifen entführt und dabei verletzt. Der Vater der 24-Jährigen sagte der Nachrichtenseite ynet vor der Freilassung, die Familie habe mehr als 11.000 Stunden auf diesen Moment gewartet. Die beiden anderen Frauen wurden aus ihren Häusern im Kibbuz Kfar Aza als Geiseln entführt. Emily Damari hat neben der israelischen auch die britische Staatsbürgerschaft. Doron Steinbrecher besitzt zusätzlich die rumänische Staatsangehörigkeit.

Freilassung von österreichisch-israelischem Doppelstaatsbürger "frühestens Mitte Februar"

Laut Diplomatenkreisen steht der österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham auf der Liste jener 33 Geiseln, die mit dem aktuellen Deal freikommen sollen. Der 39-Jährige war am 7. Oktober 2023 gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Kleinkindern von der Hamas nach Gaza entführt worden. Ehefrau Adi sowie die vierjährige Tochter Yahel und der neunjährige Sohn Naveh wurden nach wenigen Monaten freigelassen.

Bis Tal Shoham freikommt, dürften noch ein paar Wochen vergehen, analysierte am Wochenende die "Kleine Zeitung". Dem Vernehmen nach machen bei den Freilassungen Frauen und Kinder den Anfang, dann folgen Ältere und Verletzte. Shoham dürfte demnach frühestens Mitte Februar wieder nach Israel zurückkehren.

Der 39-jährige Tal Shoham kam in Israel zur Welt, seine Großmutter war allerdings eine "waschechte Wienerin", so die "Kleine", "die bald nach dem Anschluss von den Nazis aus Wien vertrieben wurde". Seit mehreren Jahren haben die Nachfahren von Holocaust-Opfern Anspruch auf einen rot-weiß-roten Pass.