Opfer (23) fotografiert Täter vor Vergewaltigung

Auf dem Foto sieht man, wie der mutmaßliche Vergewaltiger sein Opfer auslacht.

Bereits am 24. November 2022 wurde eine damals 23-jährige Frau in Darmstadt in Hessen vergewaltigt. Nun hat die Polizei ein Foto veröffentlicht, das vom Opfer selbst mit dem Handy gemacht wurde.

In der Tatnacht sprach der mutmaßliche Täter das Opfer gegen 3:30 Uhr in der Darmstädter Innenstadt an. Die Frau fühlte sich unwohl und nahm schnell ein Foto des Mannes mit seinem Handy auf. Auf dem Bild ist der Unbekannte zu sehen, wie er scheinbar den Arm des Opfers greift und dabei höhnisch lacht. Anschließend zwang der Täter das Opfer in den Herrngarten, wo er es vergewaltigte, bevor er floh.

Die Polizei beschreibt den Verdächtigen als etwa 30 Jahre alt, 1,65 Meter groß, mit dunkler Haut. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine helle Jogginghose, einen grauen Mantel, eine schwarze Baseball-Kappe und hatte einen langen Vollbart. Die Polizei weist jedoch darauf hin, dass die Beschreibung auf den Bildern von 2022 basiert und sich sein äußeres Erscheinungsbild möglicherweise geändert hat.

© Polizei

Kurz vor der Tat hielt sich der Unbekannte in der Nähe des Tatorts auf dem Luisenplatz auf, etwa 600 Meter entfernt. Eine Überwachungskamera nahm ihn dabei auf, wie er in einem Haltestellen-Wartehäuschen herumlümmelte. Es besteht die Möglichkeit, dass er bereits hier nach potenziellen Opfern Ausschau hielt. Daher sind Beobachtungen vom Luisenplatz von entscheidender Bedeutung für die Ermittlungen.