Optiker-Legende Günther Fielmann ist gestorben

Der Unternehmer Günther Fielmann ist tot.

Günther Fielmann, Gründer der gleichnamigen Optikerkette, ist am 3. Jänner im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütjensee in Schleswig-Holstein gestorben, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Er sei im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen.

"Die Gedanken unserer mehr als 23.000 Mitarbeitenden in Europa, Asien und den USA sind in diesen Tagen bei den Angehörigen von Günther Fielmann. Seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern gilt unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tiefes Mitgefühl. Uns allen wird Günther Fielmann mit seiner kundenorientierten Philosophie, seiner Schaffenskraft und seinem visionären Geist als Pionier der Augenoptik in Erinnerung bleiben", heißt es in der Mitteilung.

Das Unternehmen Fielmann hat insgesamt 977 Niederlassungen im In- und Ausland und mehr als 22.000 Beschäftigte. Der Jahresumsatz lag zuletzt (2022) bei fast 1,8 Milliarden Euro. 2019 hatte sich Fielmann aus dem Unternehmen zurückgezogen und es in die Hände seines Sohnes Marc gegeben.