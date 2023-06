Wie krank ist Joe Biden wirklich?

Joe Biden stolpert sich regelrecht in die Krise: Sein Alter wird zum Top-Thema.

Wieder ging US-Präsident Biden zu Boden, diesmal stolperte er über einen Sandsack am Podium bei einer Abschlussfeier einer Air-Force-Akademie in Colorado Springs. Biden wurde rasch auf die Beine geholfen. Er scherzte später: Ich wurde zum "Opfer eines Sandsacks". Die peinliche Episode jedoch befeuert die Debatte um Bidens Alter und Gesundheit. Mit 80 ist er längst der älteste Oberkommandierende. Sollte er 2024 wiedergewählt werden, wäre er am Ende der zweiten Amtszeit 86.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo — Jake Schneider (@jacobkschneider) June 1, 2023

Biden liefert Stolper-Präsidentschaft...

Arthritis. Doch es ist jetzt schon eine Stolper-Präsidentschaft: Zweimal stolperte er auf den Stufen zur "Air Force One", dann bei einer Trauerfeier in Hiroshima. Einmal kippte er vor der Presse am Fahrrad um. 70 Prozent der Bürger würden ihn eher in Pension schicken. Leibarzt Kevin O'Connor nannte eine spinale Arthrose als Grund für Bidens steifen Gang. Rivale Donald Trump, selbst nur vier Jahre jünger, reagierte diesmal auffallend gütig. "Ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan", sagte er. (bah)