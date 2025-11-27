Orban in Moskau? Putin rollt den roten Teppich aus

Putin: Orbán in Moskau stets willkommen - Einladung ohne Terminangabe.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag ohne Terminangabe zu einem möglichen Moskau-Besuch des ungarischen rechtsnationalen Premiers Viktor Orbán geäußert.

Einladung annehmen

Putin würde sich freuen, wenn Orbán als zuverlässiger Partner diese Einladung annehmen würde, zitierte das ungarische Onlineportal "Telex.hu" am Donnerstagabend unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Interfax.

Tag vor dem 28. November

Die ungarische Seite sei bereits hinsichtlich des Besuches kontaktiert, hieß es weiter. Diese Aussage von Putin erfolgte einen Tag vor dem 28. November, für den ungarische und russische Medien ein Orbán-Putin-Treffen in Moskau ankündigten, das jedoch seitens der ungarischen Regierung bisher nicht bestätigt, jedoch auch nicht dementiert wurde.