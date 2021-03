Paar bricht in Kino ein und hat Sex vor der Leinwand

Das Pärchen bediente sich zunächst an der Theke und machte es sich dann im Kinosaal bequem.

Ein Video, das von einer Überwachungskamera im russischen St. Petersburg aufgenommen wurde, geht derzeit im Netz viral. In den Clip sieht man, wie ein junges Pärchen mitten in der Nacht in ein Kino im Südpol-Einkaufszentrum einbricht.

Paar blieb die ganze Nacht

Das Pärchen bediente sich zunächst an der Theke und holte sich Bier und Popcorn. Anschließend machten sich die beiden jungen Russen in einem Kinosaal bequem. Dort ging es dann auch zur Sache – die beiden hatten Sex vor der großen Leinwand.

Am nächsten Morgen konnte das Paar dann unbemerkt das Kino wieder verlassen. Wie der Kinobetreiber betonte, hatten die beiden vorher auch alles wieder saubergemacht. Die Polizei sucht nun dennoch nach den beiden Einbrechern, konnte diese bisher aber noch nicht ausfindig machen.