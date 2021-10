Pärchen beim Sex im Stadion erwischt

Zwei junge Fans feierten den Sieg ihrer Mannschaft auf dem Herren-Klo.

Beim NFL Spiel zwischen den Carolina und Philadelphia ging es am Wochenende heiß her. Die Eagles konnten sich auswärts überraschend mit 21-18 durchsetzen und versetzten damit ihre Fans in Ekstase.

Sex im Stadion

Zwei junge Eagles-Anhänger feierten den Sieg auf besondere Art und Weise. Die beiden mitgereisten Fans zogen sich auf die Herren-Toilette zurück und hatte Sex im Bank of America Stadium.

Can’t take Philly fans anywhere (via ig/willlliamharris) pic.twitter.com/4s1w0hpQM2 — Barstool Philly (@BarstoolPhilly) October 10, 2021

Die schnelle Nummer blieb dabei aber nicht unbemerkt. Die Polizei schritt ein und führte das dreiste Paar kurzerhand in Handschellen ab.

In den sozialen Medien ging das Video der Festnahme unterdessen viral.