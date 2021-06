Pakistan: Mehr als 30 Tote bei Zugkollision

Bei einer Kollision von zwei Zügen im Süden Pakistans sind mehr als 30 Menschen getötet worden

Am Montag geschah ein Unglück im Süden Pakistans, im Bezirk Ghotki. Zwei Züge prallten gegeneinander.

Mindestens 30 Tote

Mindestens 30 Tote seien in umliegende Krankenhäuser transportiert worden, sagte der leitende Bezirksbeamte der Polizei, Umar Tufail, dem lokalen Fernsehsender Geo News. Die Bergung von Leichen und Verletzten aus den Trümmern sei noch im Gange, sagte Swati weiter. Mindestens 50 Verletzte würden in lokalen Krankenhäusern in Ghotki behandelt.

Opferzahl steigt noch

Es wird damit gerechnet , dass die Zahl der Toten noch weiter steigen werde, weil die Rettungskräfte auch Stunden nach dem Unfall noch nicht zu allen zerstörten Zugabteilen Zugang hätten.Rund 20 bis 30 Menschen könnten noch eingeschlossen sein, sagte der Rettungshelfer Amjad Ali. Nach Angaben des Bahn-Betreibers Pakistan Railways kam es zu dem Zusammenstoß, nachdem Waggons eines der beiden Züge entgleisten und auf das gegenüberliegende Gleis fielen. Dort seien sie dann von dem anderen Zug gerammt worden. Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes.

Keine Seltenheit

Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise wurden vor rund einem Jahrhundert noch unter britischer Kolonialherrschaft verlegt und seither kaum erneuert.