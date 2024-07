Pakistan: Tödliche Schüsse bei Friedensprotesten

25 weitere seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Zu den Protesten kam es in der nordwestlichen Stadt Bannu in der Unruheprovinz Khyber Pakhtunkhwa, wo Bewohner ein Ende der Anschläge durch militante Gruppierungen fordern. Die Polizei sprach von Zehntausenden Teilnehmern.

Warum es zu den Schüssen kam, war nicht bekannt. "Die Armee hat das Feuer auf friedliche Demonstranten eröffnet, die mit weißen Fahnen um Frieden baten", sagte ein Aktivist. Die Demonstranten werfen der mächtigen Armee vor, die Menschen nicht ausreichend vor extremistischen Gruppierungen zu schützen.

Pakistani military to Pashtuns:



"How dare you talk about and protest for Peace ?

Go home or get ready to be killed".#Bannu pic.twitter.com/3ju4zh9Q1F