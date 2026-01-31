Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
papst
© Getty Images

Vatikan

Papst: "Abtreibung ist größter Zerstörer des Friedens"

31.01.26, 13:40
Teilen

Leo XIV. spricht sich für Schutz des ungeborenen Lebens aus

Papst Leo XIV. hat Abtreibung als "größten Zerstörer des Friedens" bezeichnet. Friede sei zunächst ein Geschenk, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Audienz für die Teilnehmer der Konferenz "One Humanity, One Planet". Es werde keinen Frieden geben, solange die Menschheit Krieg gegen sich selbst führe, indem sie Schwache ausgrenze, Arme ausschließe oder gegenüber Flüchtlingen und Unterdrückten gleichgültig bleibe.

Nur wer sich um die Kleinsten kümmere, könne wirklich Großes bewirken, erklärte der Papst. Er verwies auf Mutter Teresa von Kalkutta, Friedensnobelpreisträgerin und "Heilige der Armen", die Abtreibung als größten Zerstörer des Friedens bezeichnet habe. Ihre Worte seien weiterhin prophetisch. Keine Politik könne im Dienst der Völker stehen, wenn sie das ungeborene Leben ausschließe oder Menschen in materieller und geistiger Not nicht unterstütze.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen