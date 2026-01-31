Papst: "Abtreibung ist größter Zerstörer des Friedens"

Leo XIV. spricht sich für Schutz des ungeborenen Lebens aus

Papst Leo XIV. hat Abtreibung als "größten Zerstörer des Friedens" bezeichnet. Friede sei zunächst ein Geschenk, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei einer Audienz für die Teilnehmer der Konferenz "One Humanity, One Planet". Es werde keinen Frieden geben, solange die Menschheit Krieg gegen sich selbst führe, indem sie Schwache ausgrenze, Arme ausschließe oder gegenüber Flüchtlingen und Unterdrückten gleichgültig bleibe.

Nur wer sich um die Kleinsten kümmere, könne wirklich Großes bewirken, erklärte der Papst. Er verwies auf Mutter Teresa von Kalkutta, Friedensnobelpreisträgerin und "Heilige der Armen", die Abtreibung als größten Zerstörer des Friedens bezeichnet habe. Ihre Worte seien weiterhin prophetisch. Keine Politik könne im Dienst der Völker stehen, wenn sie das ungeborene Leben ausschließe oder Menschen in materieller und geistiger Not nicht unterstütze.