Papst Benedikt XVI. ist tot: Begräbnis am Donnerstag geplant

Vatikanstadt. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist tot. Der gebürtige Bayer starb am Samstag im Alter von 95 Jahren im Vatikan, wie der Heilige Stuhl bekannt gab. Benedikt war von 2005 bis zu seinem Rücktritt 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche. Ab Montag soll der verstorbene frühere Papst im Petersdom in Rom aufgebahrt werden. Das Begräbnis ist am kommenden Donnerstag geplant.

"Mit Trauer teile ich mit, dass der emeritierte Papst Benedikt XVI. heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist", erklärte der vatikanische Pressesprecher Matteo Bruni. Die Trauerzeremonie für Benedikt XVI. ist am Donnerstag um 9.30 Uhr geplant, wurde bekannt gegeben. Papst Franziskus wird die Trauerzeremonie im Petersdom leiten.

Als Zeichen der Trauer über den Tod des emeritierten Papstes läutete nach Bekanntwerden des Todes die Pummerin des Wiener Stephansdoms für fünf Minuten. Auch die Glocken der Domkirchen in ganz Österreich stimmten in das Trauergeläut ein, wie die Österreichische Bischofskonferenz gegenüber Kathpress bestätigte.

Begräbnis am Donnerstag geplant

