Papst Franziskus wird Freitag Klinik verlassen

Papst Franziskus wird am Freitag das römische Gemelli-Krankenhaus verlassen, in dem er vergangene Woche einer Darmoperation unterzogen worden war.

"Das Ärzteteam hat die Entlassung des Heiligen Vaters am Freitag bestätigt", teilte der Vatikan-Sprecher Matteo Bruni mit. Der 86-jährige Argentinier war am 7. Juni einer Operation unterzogen worden. Alle Termine des Papstes wurden bis zum 18. Juni abgesagt.

Papst Franziskus hat am Donnerstag krebskranke Kinder im römischen Gemelli-Krankenhaus besucht, in dem er sich von einer Unterleibsoperation erholt. Drei Fotos zeigen Franziskus im Rollstuhl auf den Krankenstationen, die sich ebenso wie seine private Krankenwohnung im zehnten Stock der Gemelli-Klinik befinden. Es sind die ersten Fotos des Papstes seit seiner Darm-Operation vergangene Woche. Zugleich begrüßte der Papst die Leiter des Krankenhauses, in dem er vergangene Woche operiert wurde.

Schon bei seinem Spitalsaufenthalt im vergangenen März hatte der Papst die Abteilung besucht, in dem krebskranke Kinder behandelt werden. Bei dieser Gelegenheit brachte er den kleinen Patienten Schokoladeneier als Geschenk mit.

Am Mittwoch teilte das Pressebüro des Vatikan mit, dass Papst Franziskus in den Nachmittagsstunden seine Arbeit fortsetzte, unterbrochen von Ruhe- und Erholungsphasen, um seine Genesung fortzusetzen. Zuvor hieß es, dass der klinische Verlauf des 86-jährigen Papstes normal verlaufe und dass das medizinische Personal "seine Entlassung für die nächsten Tage plane".