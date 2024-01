Passagier öffnet plötzlich Flugzeugtüre!

Am Mexico City International Airport stürmt ein Mann genervt aus einem Flugzeug - er wurde festgenommen.

Eine Maschine der Airline "AeroMexico" am Weg nach Guatemala wartete gerade auf dem Flughafen in Mexiko-Stadt auf den Start, als auf einmal ein genervter Passagier zuerst verbotenerweise durch den Notausgang das Flugzeug verlassen hat und danach wieder eingestiegen ist. Mehrere Flughafenbeamte sagen gegenüber der New York Times, dass der Mann das Flugzeug "ohne andere zu beeinträchtigen", verlassen habe. Nach Angaben des Flughafens, hat sich der Mann daraufhin selbstständig bei der Polizei gestellt.

Ein Bericht zeigt nun, was passiert ist

Mittlerweile haben mindestens 77 Passagier eine schriftliche Erklärung unterzeichnet, bei der sie behaupten, dass das Flugzeug verspätet gewesen sei und die Airline die Passagiere stundenlang ohne Wasser oder Belüftung warten lassen habe. In der Erklärung heißt es: "Die Verspätung und der Mangel an Luft führten zu Bedingungen, die die Gesundheit der Passagiere gefährdeten. Er hat uns das Leben gerettet." Nun ist ein Bericht des Vorfalls beim Flughafen eingereicht worden, der die Vorwürfe der Menschen an Board bestätigt: "Gegen 11.37 Uhr meldete eine mexikanische Fluggesellschaft den Beginn einer Störung aufgrund der Unzufriedenheit der Passagiere auf Flug AM672."

Passagiere mussten fasst 5 Stunden im Flugzeug warten

Laut den Angaben des Berichts, sollte der Flug bereits um 8:45 Uhr abheben - aufgrund von Wartungsarbeiten verschob sich der Start jedoch und der Kapitän musste zum Gate zurückkehren. Im Bericht steht: "Die Passagiere waren unzufrieden und einer von ihnen öffnete die Notausgangstür und stieg auf die Tragfläche." Am Ende hatte der Flug eine Verspätung von 4 Stunden und 56 Minuten - schlussendlich mussten alle Passagiere in ein anderes Flugzeug wechseln. Ob jetzt gegen den Mann Anklage erhoben wird, ist unklar.