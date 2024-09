Passagiere sperren Kleinkind (1) in Flugzeug-Toilette

Zwei Frauen sorgten für einen Mega-Eklat, weil sie ein fremdes, schreiendes Kind (1) während eines Fluges einfach in die Toilette des Fliegers einsperrten.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 24. August auf einem Flug der chinesischen Fluggesellschaft Juneyao Airlines von Guiyang nach Shanghai.

Schreiender Säugling

Auf einem Video sieht man zwei Frauen mit einemschreienden Säugling in der von innen verschlossenen Toilette sitzen. Eine der Frauen sagt: „Wenn du aufhörst zu weinen, bringt dich die Tante zu Oma zurück. Wir lassen dich nicht raus, wenn du nicht aufhörst zu weinen.“

© Weidu

Mit den Großeltern unterwegs

Ein einjähriges Mädchen war gemeinsam mit seinen Großeltern auf dem dreistündigen Inlandsflug unterwegs. Da es keinen eigenen Sitzplatz hatte, saß es auf dem Schoß seiner Großmutter.

Plötzlich erlitt das Kind offenbar einen Wutanfall und begann lautstark zu schreien. Zeugen berichten, dass das Geschrei so laut war, dass einige Passagiere sich Papiertaschentücher in die Ohren stopften, um den durchdringenden Lärm zu dämpfen. Schließlich verloren zwei Passagierinnen die Geduld: Sie nahmen der Großmutter das Kind ab und brachten es zu einer der hinteren Toiletten des Flugzeugs. Ein Passagier, Gou Tingting, filmte die Szene und veröffentlichte das Video nach der Landung in den chinesischen sozialen Medien. Der Clip verbreitete sich dort rasch.

"Erziehungsmaßnahme"

Erst mehrere Tage nach dem Vorfall bestätigte Juneyao Airlines das Geschehen in einem Post auf einer Social-Media-Plattform. In dem Beitrag wurde sogar behauptet, die Großeltern des Kindes hätten zugestimmt, dass fremde Passagiere das Kind auf die Toilette bringen, um es „zu erziehen“. Auch die Mutter des Mädchens, die sich nicht an Bord des Fluges befand, habe Berichten zufolge Verständnis für das Verhalten der beiden Frauen gezeigt.