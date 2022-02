Ein 40-Jähriger fiel über eine Mitreisende her. Der Mann wurde nach der Ankunft verhaftet.

Der Flug von New York nach London wurde für eine 40-jährige Britin zum Horror. Wie der britische „Independent“ berichtet, wurde die Passagierin von einem Mitreisenden während des Flugs vergewaltigt.

Der Vorfall ereignete sich am 31. Jänner an Bord einer United-Maschine. Opfer und Täter trafen in der Business Class aufeinander und tranken zunächst zusammen etwas an der Flugzeug-Bar. Der Mann soll dann gewartet haben, bis sich alle Passagiere auf dem Transatlantik-Flug schlagen legten, und verging sich dann an der 40-Jährigen.

Die Britin informierte die Crew noch während des Fluges über die Vergewaltigung. Das Flugpersonal schaltete daraufhin die britische Polizei ein, der Angreifer wurde direkt am Flughafen festgehalten. Die Polizei ermittelt nun den Fall.