US-Präsident Joe Biden schlittert von einem peinlichen Moment in den nächsten.

Erst kürzlich sorgte ein Handshake-Video des US-Präsidenten für Schlagzeilen. Biden drehte sich nach einer Rede nach rechts und streckte seine Hand zum Handshake aus, obwohl er allein auf der Bühne stand.

Einige seiner politischen Gegner, darunter der texanische Senator Ted Cruz, griffen Biden's Fauxpas auf und stellten seine geistige Verfassung in Frage.

Auch das traditionelle Eiersuchen am Rasen des Weißen Hauses am vergangen Montag lief nicht reibungslos für Biden: Ein Osterhase hielt den 79-Jährigen offenbar davon ab, ohne Script über Außenpolitik zu reden.

Nächster Handshake-Fauxpas?

Nach einer Rede in Seattle am Freitag scheinen sich die Dinge zu wiederholen. Wie schon vor etwa einer Woche dreht sich Biden in Erwartung eines Handshakes zur Seite. Wollte der US-Präsident hier erneut mit einem "Geist" die Hand schütteln? Darüber wird in den sozialen Medien gestritten.