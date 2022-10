Peinlicher Fauxpas: Biden erfindet zusätzliche Staaten

Bei einem Auftritt von Joe Biden kam es zu einem eher unangenehmen Zwischenfall. Der US-Präsident wusste scheinbar nicht, wie viele Bundesstaaten sein Land nun hat.

Joe Biden (79) wird oftmals vorgeworfen, mit seinem doch hohen Alter, geistig nicht mehr fit genug für das Amt des Präsidenten zu sein. Nun hat er während einer Rede vor der Demokratischen Partei in Pennsylvania seinen Kritikern neue Argumente vorgelegt.

"Wir waren in 54 Staaten", betonte der Amtsinhaber, während er erklärte, wie die Demokraten, unter der Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump, die Gesundheitsreform von Barack Obama retteten. Blöd nur, dass es in den USA nur 50 Bundesstaaten gibt. Auf Twitter erntete der Präsident dafür einiges an Spott und seine mentale Fitness wurde einmal mehr infrage gestellt.

Joe Biden just said there are 54 states. pic.twitter.com/UUsJF2iRjX — Clay Travis (@ClayTravis) October 29, 2022

Mehr Zugang zum Gesundheitssystem

Obama-Care, das Prestige-Projekt des gleichnamigen ehemaligen Präsidenten, wurde 2010 beschlossen und sollte mehr Menschen Zugang zum Gesundheitssystem ermöglichen. Viele Republikaner kündigen seit jeher an, diese Gesundheitsreform wieder rückgängig zu machen. Aber auch während der Amtszeit von Donald Trump gelang dies nicht, da die Partei hier oft uneinig ist und natürlich aufgrund der Bemühungen von Joe Biden in über "54 Bundesstaaten".