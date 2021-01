Pence lehnt Amtsenthebung Trumps ab

Der Vizepräsident bewahrt Trump damit vor einer historischen Schmach.

US-Vizepräsident Mike Pence lehnt es nach übereinstimmenden Berichten der Zeitungen "Business Insider" und "New York Times" ab, US-Präsident Donald Trump unter Berufung auf den 25. Verfassungszusatz des Amtes zu entheben. Demokraten und einige Republikaner hatten Pence nach dem Sturm von Hunderten Trump-Anhängern auf das Kongressgebäude aufgefordert, den abgewählten Präsidenten weniger als zwei Wochen vor seinem Ausscheiden aus dem Amt von seinen Befugnissen zu entbinden.

Nur noch wenige Tage im Amt

Der abgewählte Präsident Trump sollte seines "sofort" seines Amtes enthoben werden, sagte demgegenüber der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerrold Nadler, am Donnerstag. Das Land könne sich keinen langwierigen Prozess leisten, "ich unterstütze es, Absetzungsvorwürfe direkt beim Repräsentantenhaus einzubringen", so Nadler in einer Stellungnahme.

Der Republikaner Trump ist nur noch bis 20. Jänner im Amt. Dann wird er vom Demokraten Joe Biden abgelöst.