Pilot nach Zwischenlandung entführt und gefoltert

Ein Pilot der British Airways wurde Opfer eines brutalen Überfalls.

Ein Pilot der Fluggesellschaft British Airways war gerade auf Zwischenstation in Südafrika und wollte zwei ruhige Tage in Johannesburg verbringen. Wie die „Sun“ berichtet, wurde der nicht namentlich genannte Kapitän dabei aber Opfer eines brutalen Überfalls.

Der Pilot wollte ein paar Sachen im Supermarkt kaufen, als er am Parkplatz von einer Frau angesprochen und um Hilfe gebeten wurde. Der Brite half der Frau beim Schleppen der Einkäufe und geriet so in einen Hinterhalt. Mehrere Männer attackierten ihn, steckten ihn in ein Auto und fuhren dann weg.

Stundenlange Folter

Die Bande folterte den Piloten so lange, bis er sein komplettes Konto leerräumte. Das reichte der Gang aber noch immer nicht: Sie rief nun bei der Frau des Kapitäns an und drohten, ihn noch länger zu foltern, wenn sie ihnen nicht ihr ganzes Geld überweist. Erst nach etlichen Stunden ließ die Bande dann von ihrem Opfer ab.

Der Pilot muss ärztlich betreut werden und wurde vorerst vom Dienst freigestellt. British Airways verschickte eine Alarmnotiz an ihre Mitarbeiter, in Johannesburg besonders vorsichtig zu sein.