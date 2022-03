× Porno-Star stirbt mit nur 24 Jahren

Die Porno-Darstellerin Angelina Please galt tagelang als vermisst – jetzt wurde sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden.

USA. Der amerikanische Porno-Star Angelina Please (24, bürgerlich: Francesca Montalbano) wurde von der Polizei tot in ihrer Wohnung in Las Vegas aufgefunden. Please galt tagelgang als vermisst. Die 24-Jährige starb nach der Einnahme der Droge Ketamin, wie die britische "Daily Mail" berichtet. Die Polizisten fanden laut Bericht, neben ihrer verwesenden Leiche auch Utensilien, die bei der Einnahme von Drogen benutzt werden.

Stephanie Montalbano, die Mutter von Please, berichtet, dass die eine offizielle Todesursache noch nicht festgestellt wurde. Sie gehe aber davon aus, dass sie am Abend noch Drogen nehmen wollte und dass ihr Tod an einer "schlechten Charge" liegen würde.

"Sie war nicht abhängig, erzählte, dass sie auf Partys Ketamin zu sich nimmt. Wir sprachen darüber. Ich habe ihr immer gesagt, dass sie vorsichtig sein und genau wissen muss, woher sie es bekommt", so die Mutter.

Please identifizierte sich als Frau

Montalbano weiter: "Ich mochte nicht, dass sie Drogen nahm. Aber ich bin auch nicht dumm. Ich kenne die Szene, in der sie sich aufhielt und weiß, dass Menschen dort Rauschmittel nehmen."

"Sie war eigentlich so gut gelaunt und voller Vorfreude auf die AVN Awards (Anm. Preisverleihung der US-Porno-Industrie), wo sie in der Kategorie Trans-Perfomer des Jahres nominiert war", berichtet die Mutter weiter.

© Instagram/@angelinaplease ×

Please identifizierte sich seit ihrem 18. Lebensjahr als Frau. Zuvor habe ihr älterer Bruder bereits das Geschlecht gewechselt. Montalbano sagt: "Es war okay. Ich hatte bereits einen Trans-Sohn. Er hatte zuerst sein Coming-out. Als Francesca dann ihr Coming-out hatte, dachte ich mir: 'Okay, noch ein Kind.'"