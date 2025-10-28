Premier Albaniens verkündet: Erste KI-Ministerin der Welt ist „schwanger“

In Albanien kommt nun ein sehr ungewöhnlicher Schritt in der staatlichen Verwaltung.

Ein Computerprogramm, das bisher als digitale Hilfe gedient hat, wurde dort zur offiziellen Amtsperson ernannt. Nun soll dieses Programm auch weitere digitale Helfer hervorbringen, die im Parlament arbeiten.

Digitale Amtsperson in Albanien

Das Computerprogramm trägt den Namen Diella. Zuerst wurde Diella als einfache Hilfe in staatlichen Büros eingesetzt, ähnlich wie eine automatische Auskunft. Danach erhielt Diella den Rang einer zuständigen Person für den Bereich künstliche Intelligenz. Der Regierungschef Edi Rama (Premierminister von Albanien) erklärte nun, dass Diella „schwanger mit 83 Kindern“ sei. Gemeint ist, dass das Programm in naher Zukunft 83 digitale Helfer erstellen wird. Diese sollen jeweils einem Mitglied des Parlaments zugeteilt werden.

Aufgabe der neuen digitalen Helfer

Diese digitalen Helfer sollen die Arbeit im Parlament unterstützen. Sie werden unter anderem:

An Sitzungen teilnehmen.

Das Gesagte speichern.

Hinweise geben, wenn ein Mitglied des Parlaments etwas verpasst hat.

Informationen aus Gesetzen der Europäischen Union bereitstellen.

Edi Rama erklärte dies mit einem einfachen Beispiel: Wenn jemand kurz nicht im Raum ist, soll die digitale Hilfe danach sagen können, was gesagt wurde und ob man darauf reagieren sollte.

Reaktionen im Land

Nicht alle Parteien im Parlament finden diese Neuerung gut. Bei einem früheren Auftritt von Diella kam es zu lautem Protest. Trotzdem hält die Regierung an dem Plan fest. Ziel sei es laut Rama, alte Abläufe zu erneuern und persönliche Vorteile in der Verwaltung zu verhindern.