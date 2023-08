Prigoschin-Tod: Wagner-Söldner drohen mit Marsch auf Moskau

Die Meldung platzte am Mittwochabend wie eine Bombe: Bei einem Flugzeugabsturz in Russland seien zehn Menschen ums Leben gekommen – darunter auch Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner. Das Katastrophenschutz-Ministerium erklärte, es gebe nach ersten Erkenntnissen keine Überlebenden. Eine offizielle Bestätigung für Prigoschins Tod liegt aber noch nicht vor, jedoch vermeldete auch der Telegram-Kanal von Wagner bereits seinen Tod.

Auch eine Stellungnahme der Regierung von Präsident Wladimir Putin stand aus. Allerdings: Prigoschin war bei Putin nach der von ihm angeführten Revolte am 23. und 24. Juni in Ungnade gefallen.

Die Luftfahrtbehörde Rosawiazija listete Prigoschin unter den zehn Menschen an Bord der abgestürzten Maschine auf. Doch das müsse nichts heißen, meint Keir Giles vom Londoner Thinktank Chatham House. "Es wurde bekannt gegeben, dass ein Passagier namens Jewgeni Prigoschin an Bord war – aber man weiß auch, dass mehrere Menschen ihren Namen auf Jewgeni Prigoschin geändert haben, um seine Reisen zu verschleiern." Es wäre nicht überraschend, wenn sich Prigoschin in Kürze lebend in einem Video aus Afrika zeigen würde, so der Sicherheitsexperte.

Indes zollten zahlreiche Unterstützer von Wagner ihrem Kommandanten vor dem früheren Wagner-Center in St. Petersburg Tribut.

Einige seiner Söldner drohen in einem neuen Video allerdings auch mit Vergeltung. Man werde erneut auf Moskau marschieren, sollte sich Prigoschins Tod bestätigen.

