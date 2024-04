Pro-Hamas & Anti-Juden-Rufe an US-Elite-Unis

In arabischer Sprache skandierten Studenten und ihre „Gäste“ am Sonntag am Campus der US-Elite-Uni Columbia – an der Upper Westside in Manhattan – eindeutige Pro-Hamas-Sprüche.

Ihre Post-Colonial-Unterstützer brüllten auf englisch mit und sie alle bedrohten jüdisch-amerikanische Studenten am Campus. Ein Rabbiner, der die jüdischen Studenten gewarnt hatte aufgrund des Pro-Hamas-Mob zuhause zu bleiben, geleitete die übrigen jüdischen Studenten heraus.

Der Mob brüllte eindeutig antisemitische Parolen Richtung US-Studenten: „Geht zurück nach Polen“. Die Polizei nahm 100 Pro-Hamas-Demonstranten fest. Die Uni-Präsidentin, Minouche Shafik, die diese anti-jüdischen Ressentiments monatelang zuließ, hat mittlerweile zugegeben die Kontrolle verloren zu haben. Alle Klassen wurden aus Sicherheitsgründen vorerst gestrichen.

This what's happening at @Columbia right now.



I know it's confusing, so let me spell it out for you:



(a) Terrorism is an ideology.

(b) They are openly supporting terror.

(c) They are terrorists.



Terrorists have taken over Columbia University.

The government needs to take… pic.twitter.com/yvVI9JEmn7