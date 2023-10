Pro-Palästina-Aktivisten werfen lebende Ratten in Mäci-Filiale

Der Vorfall steht im Zusammenhang mit weltweiten Protesten zur Unterstützung Palästinas.

Ein Vorfall erschüttert Birmingham: Ein pro-palästinensischer Aktivist hat in einem McDonald's-Restaurant für Angst und Schrecken gesorgt. Der Mann, mit einem Nummernschild "PAIISTN" und einer Palästina-Flagge um den Kopf, entlud eine Kiste mit farblich markierten Ratten im Restaurant, begleitet von Schmähungen gegen Israel.

Video geht viral

Das Video zeigt, wie er lautstark "Free f***ing Palestine" skandiert und zum Boykott von McDonald's, Starbucks und Disney aufruft, da diese angeblich Israel unterstützen. McDonald's bestätigte, dass das Restaurant desinfiziert wurde, nachdem die Ratten entfernt wurden.

Der Vorfall steht im Zusammenhang mit weltweiten Protesten zur Unterstützung Palästinas. In Bristol riefen Demonstranten ebenfalls zum Boykott von McDonald's auf, beschuldigten die Kette, "unschuldige Menschen zu töten". Dies folgte auf McDonald's Israel, das kostenlose Mahlzeiten an israelische Soldaten vergab.

Die jüngsten Proteste reihen sich in eine Serie landesweiter Kundgebungen ein. In London, Glasgow, Belfast und Bath fanden bereits mehrere Wochen in Folge größere Demonstrationen statt. Als Auslöser für den skurillen sollen Pro-Israel-Verpackung bei McDonalds sein.

In London wurde ein Solidaritätsmarsch unschön, als ein Polizeibeamter verletzt wurde. Aktivisten setzten sich in Bahnhöfen für einen Waffenstillstand im israelisch-gazanischen Konflikt ein. Das Innenministerium kündigte an, die Gesetze gegen Extremismus und Terrorismus zu überprüfen, um die Sprache bei pro-palästinensischen Protesten genauer zu untersuchen.