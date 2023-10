'ikeadate': Das steckt hinter dem neuen Trend

Selbst IKEA nutzt diesen Trend, indem es im vergangenen Februar 10.000 Treffen in seinen niederländischen Filialen organisierte.

Im Meer der traditionellen Date-Locations hat sich ein unkonventioneller Trend breitgemacht: IKEA, der schwedische Möbelriese, als Schauplatz für romantische Begegnungen. Psychologen sind begeistert über die unerwarteten Vorzüge solcher Treffen. „IKEA ist mehr als nur ein Ort, um Möbel zu kaufen. Es ermöglicht tiefere Einblicke in die Persönlichkeit“, erklärt Caroline West, renommierte Psychologin und Sexualtherapeutin.

Neuer Trend

Für manche ist der Gedanke an ein Date in einem Möbelhaus anfangs verstörend. Die 39-jährige Musikerin Lucía C. erinnert sich: „Als meine Partnerin mir vorschlug, zu IKEA zu gehen, war ich schockiert. Aber es war überraschend aufregend.“ Zwischen Regalen und inspirierender Beleuchtung tauschten sie Gedanken aus, die in einer Bar wohl ungesagt geblieben wären. „Am Ende genossen wir die berühmten Fleischbällchen. Es war zwar nicht das romantischste Date, aber definitiv das konstruktivste und irgendwie auch das skurrilste.“

Selbst IKEA nutzt diesen Trend, indem es im vergangenen Februar 10.000 Treffen in seinen niederländischen Filialen organisierte. Die Marke hofft, einsamen Herzen in der kalten Jahreszeit Wärme zu bieten.

Kreativität und Persönlichkeit zeigen sich in solchen unkonventionellen Dates, so die Experten. „Es ist eine Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen und eine einzigartige Bindung zu schaffen“, betont West.