Ami-Touristen verirrten sich mit SUV in Fußgängerzone

Ein ungewöhnlicher Anblick am berühmten Marienplatz in München sorgte für Verwunderung und Heiterkeit gleichermaßen. Eine amerikanische Familie navigierte ihr Fahrzeug - einen dunklen SUV - versehentlich in die belebte Fußgängerzone. Die Schaulustigen waren fasziniert von dieser unerwarteten Sightseeing-Aktion.

SUV verirrt

Mit erstaunten Blicken verfolgten die Münchner das ungewöhnliche Ereignis, als die Familie unbeirrt mitten durch den Platz fuhr. Die Szene wurde von der Tochter festgehalten, die anscheinend das Missgeschick auf Video festhielt, während der Vater nach den Anweisungen des Navis handelte. Die besorgte Reaktion der Tochter, die ihren Vater anherrscht, vorsichtig zu sein und auf die Passanten aufzupassen, trägt zur absurden Komik des Vorfalls bei.



Später teilte die Tochter das Video auf TikTok mit dem Titel "Amerikanischer Vater macht Familienurlaub in Europa". Die Follower zeigten sich erstaunt und amüsiert über das Missgeschick: „Wie sind die überhaupt dorthin gekommen?“ oder „Sie müssen wirklich alles mit dem Auto machen“. Ein klarer Fall von kurioser Verirrung - zweifellos wird die Familie dieses ungewollte Abenteuer in München so schnell nicht vergessen.