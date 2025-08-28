Alles zu oe24VIP
Kiew
© X

Großangriff

Putin bombardiert EU-Gebäude in Kiew

28.08.25, 09:27
Teilen

Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen 

Dabei wurden nach Angaben der Behörden vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. Unter den Toten seien zwei Kinder, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Donnerstag mit. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von mindestens acht Toten in Kiew, darunter sei ein Kind. Bürgermeister Vitali Klitschko bezifferte die Zahl der Verletzten mit 38.

Zahlreiche Gebäude in mehreren Stadtteilen wurden bei dem nächtlichen Angriff beschädigt oder teilweise zerstört, wie die Kiewer Militärverwaltung mitteilte. Darunter ist auch das Gebäude der EU-Vertretung in Kiew.

EU-Ratspräsident António Costa  schrieb auf X: „Meine Gedanken sind bei den ukrainischen Opfern und auch bei den Mitarbeitern der EU-Vertretung, deren Gebäude bei diesem vorsätzlichen russischen Angriff beschädigt wurde.“

