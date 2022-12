Putin-Kritiker tot in Hotel gefunden

In den letzten Monaten häufen sich mysteriöse Todesfälle unter russischen Oligarchen. Jetzt wurde der Geschäftsmann und Abgeordnete Pavel Antov (65) in einem indischen Hotel tot gefunden. Pavel Antov befand sich auf einer Urlaubsreise durch Indien, auf der er seinen 66. Geburtstag feiern wollte, als er bei einem ungeklärten Sturz aus dem dritten Stock eines Hotel ums Leben kam.

Bereits in der vergangenen Woche starb ein Mitreisender von Antov im gleichen Hotel. Er soll am Donnerstag einen Herzinfarkt erlitten haben. Antov starb zwei Tage später am Samstag. Russische Behörden bestätigten den Tod, ließen die Todesursache aber offen.

Pavel Antov galt als bestverdienender gewählter Politiker Russlands, er war Abgeordneter von Wladimir Putins Regierungspartei "Geeintes Russland" und verdiente als Gründer einer Fleischfabrik Milliarden. Trotz der Mitgliedschaft in der Pro-Putin-Partei hatte er sich im vergangenen Sommer kritisch über den Krieg gegen die Ukraine geäußert. Er sprach von "Terror" gegen Zivilisten.

Vice-President of "Vladmirsky Standart" company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt