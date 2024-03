Putin lässt Soldaten schon jetzt Krieg gegen die Nato üben

Der estnische Geheimdienst warnt: Kreml-Diktator Wladimir Putin (71) lässt bereits jetzt schon seine Soldaten für einen Krieg gegen die Nato üben.

Russlands Truppen würden den Krieg in der Ukraine nutzen, um die eigenen Militär-Taktiken anzupassen – und damit auch einen Krieg gegen die Nato vorzubereiten, wie das US-Magazin "Foreign Policy" unter Berufung auf ein Gespräch mit dem estnischen Geheimdienst-Direktor Kaupo Rosin berichtet.

Die russischen Truppen würden sich in der Ukraine derzeit besonders anpassungsfähig zeigen, sagt Rosin. So könnten sie etwa schnell auf Taktik-Wechsel der Ukrainer reagieren. Rosin erklärt, dass das russische Militär im Ukraine-Krieg zu einer "lernenden Organisation" geworden sei.

Diese Lehren wird Russland höchstwahrscheinlich auch in einer möglichen Konfrontation mit der Nato nutzen, so die Experten vom Institut für Kriegsstudien (ISW). Putins Truppen üben also schon jetzt den Krieg gegen die Nato.

Geheimdienst-Chef warnt

Der Chef des estnischen Auslands-Nachrichtendienstes warnt, dass sich Russlands Militär für einen möglichen Krieg gegen Nato innerhalb der nächsten 10 Jahre wappne.

Laut ISW schaffe Russland derzeit mindestens 12 neue Militär-Formationen. Außerdem würden Militärbezirke umstrukturiert – offenbar für eine mögliche Konfrontation mit der Nato. Zuvor hatten andere Länder, wie etwa Litauen, bereits vor den russischen Kriegs-Plänen gegen die Nato gewarnt.