Dmitri Medwedew galt einst als liberaler Hoffnungsträger, inzwischen tritt der ehemalige russische Präsident aber nur noch als Scharfmacher und Hardliner auf. In den sozialen Medien attackiert und beschimpft er regelmäßig westliche Staaten und provoziert mit abstrusen Kriegsforderungen.

Dieses Mal legte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrats auf X und anderen Kanälen seine „Friedensformel“ vor. Darunter versteht Medwedew nichts weniger als die völlige Beseitigung des ukrainischen Staates und die Aufnahme der Ukraine in die Russische Föderation. In seinen 7 Punkten für einen Frieden bezeichnet der Scharfmacher die Ukraine als „ehemaliges“ Land und setzt den Namen Ukraine in Anführungszeichen.

Thematisch nennt Medwedew dann im Wesentlichen die gewohnten russischen Kriegsziele: militärische Niederlage der Ukraine, „Entmilitarisierung“ und „Entnazifizierung“ der Ukraine und Aufnahme der besetzten Gebiete in die Russische Föderation.

„So könnte eine weiche russische Friedensformel aussehen. Das ist eine Kompromissposition, nicht wahr? Ich glaube, nur indem wir genau dieser Formel folgen, können wir einen wohlwollenden Konsens mit der internationalen Gemeinschaft suchen, einschließlich der angelsächsischen Welt, und produktive Gipfeltreffen abhalten, in der Hoffnung auf gegenseitiges Verständnis unserer engen Freunde, der westlichen Partner“, schreibt Medwedew dazu auf X.

On the “peace formula” by Kiev nazi, Swiss “peace conferences”, and the real basis for talks



When I hear the phrase “zelensky’s peace formula”, I get an overpowering feeling of disgust that soon turns into shame about the bad surrealism of what is happening. It is perfectly…