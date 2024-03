Medwedew schockt bei Rede mit neuer Landkarte

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat die Ukraine in einer öffentlichen Rede als Teil Russlands bezeichnet. Es sei zwar nicht möglich, die UdSSR wiederzubeleben, sagte der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats laut der Nachrichtenagentur RIA am Montag. "Historische Teile" Russlands sollten aber "zurückkehren."

„Wie ein früherer Anführer der Ukraine sagte einst, dass die Ukraine nicht Russland ist. Dieses Konzept muss ein für alle Mal verschwinden. Die Ukraine ist ohne Zweifel Russland“, so Medwedew. Zu sehen war bei der Rede eine Landkarte, auf der die Ukraine bis auf eine Region um die Hauptstadt Kiew fast vollständig verschwunden ist. Weite Teile des Landes werden als Teil Russlands gekennzeichnet, einige ukrainische Regionen im Westen gehören auf der Karte zu Polen und Rumänien.

If the Kremlin’s intentions weren’t already clear enough, here is former Russian president Dmitry Medvedev saying today that the concept of an independent Ukrainian identity must "disappear for good" pic.twitter.com/hqnPvXq4oA