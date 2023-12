Putin: "Mädchen stellen für Russland eine enorme Reserve dar"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Arbeitgeber in mehrheitlich männlich besetzten Branchen aufgefordert, mehr Frauen einzustellen.

"Mädchen stellen für Russland eine enorme Reserve dar", sagte Putin am Montag bei einem Treffen mit den Gewinnern eines Berufswettbewerbs. "In den Bereichen, in denen sie noch nicht arbeiten, müssen sie ihr Potenzial voll ausschöpfen." Allerdings gebe es auch "Grenzen", räumte er ein.

Russland leidet seit Jahren unter einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung aufgrund anhaltend niedriger Geburtenraten. Dies hat sich durch den Konflikt in der Ukraine noch verschärft. Zum einen stehen Soldaten dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung, zum anderen fehlen auch zahlreiche Männer aus den gut ausgebildeten Bevölkerungsgruppen, die aus Angst vor einer Einberufung ins Ausland flüchteten.

Dies führte zu einem gravierenden Arbeitskräftemangel, der in vielen Bereichen wie dem Baugewerbe, der Landwirtschaft und der Informatik weiter anhält.