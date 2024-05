Putin plant Besuch in Nordkorea

Die seit längerem angekündigten Besuche des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea und in Vietnam sind nach Angaben aus Moskau im fortgeschrittenen Planungsstadium

Das teilte der russische Vize-Außenminister Andrej Rudenko laut Staatsmedien am Donnerstag in Moskau am Rande einer Russland-China-Konferenz mit. Ein Datum nannte er nicht. Auch eine Bestätigung, dass Putin schon im Juni etwa nach Vietnam reisen könnte, gab es demnach zunächst nicht.

Auf die Frage, wie weit die Planungen sind, sagte Rudenko: "im fortgeschrittenen Stadium". In der Vergangenheit hatte bereits Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt, dass Reisen Putins nach Nordkorea und Vietnam geplant seien. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte bei seinem Besuch in Russland im September Putin in das Nachbarland eingeladen.

© APA/AFP/POOL/Mikhail METZEL ×

Vertiefte Kooperation

Putin und sein Kollege hatten auch ihre Bereitschaft zu einer Vertiefung der Kooperation im militärtechnischen Bereich betont. Die USA werfen Nordkorea vor, Putin in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen und Munition zu unterstützen. Kim zeigte sich beim Treffen im vergangenen Jahr überzeugt von einem Sieg Russlands in dem Krieg, den er als "Kampf gegen den Imperialismus" bezeichnete.

Nach Antritt seiner bereits fünften Amtszeit Anfang Mai absolvierte der vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag als mutmaßlicher Kriegsverbrecher gesuchte russische Machthaber eine Reihe von Besuchen in verbündeten Staaten, darunter Belarus und China. Beobachter sehen darin den Versuch Putins, dem Eindruck internationaler Isolation entgegenzutreten. Zu Beginn seiner vierten Amtszeit vor sechs Jahren hatte ihn seine erste bilaterale Auslandsreise noch nach Österreich geführt, wo er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren empfangen worden war. Putins Wiederwahl im heurigen März hatte Österreich nicht anerkannt.