ER soll Putins Nachfolger werden

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seinem jüngst in den Kreml zurückgeholten Ex-Leibwächter Alexej Djumin einen Führungsposten in einem wichtigen Koordinierungsgremium verschafft.

Der 51-Jährige wurde zum Sekretär des Staatsrats ernannt, wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Präsidialerlass hervorgeht. Der Staatsrat ist ein Koordinierungs- und Beratungsorgan des Präsidenten.

Djumin, der als einer der möglichen Nachfolger des 71-jährigen Putin an der Staatsspitze gehandelt wird, zählte zu den wichtigsten Aufsteigern in der russischen Führung, nachdem Putin Anfang Mai seine neue sechsjährigen Amtszeit angetreten hatte.

Folgt Djumin Putin nach?

Djumin war in den vergangenen acht Jahren Gouverneur der Region Tula und hatte zuvor im Sicherheitsapparat Karriere gemacht. Putin hatte ihn Anfang Mai im Fernsehen für eine Steigerung der Industrieproduktion in dieser Oblast belobigt und ihn wenige Tage später als Berater nach Moskau geholt. Als einer seiner Aufgabenschwerpunkte wurde die Koordinierung von Rüstungsthemen genannt, denen Putin im Krieg gegen die Ukraine eine zentrale Rolle zugewiesen hat. "Letztlich glauben viele, dass Putin Djumin als seinen Nachfolger ansieht", hatte der frühere Kreml-Berater Sergej Markow gesagt. Allerdings sind bisher keinerlei Anzeichen für einen Rückzug Putins bekannt geworden.

Gouverneursposten gelten in Russland allgemein als Sprungbretter für eine mögliche weitere Karriere. Djumin wurde 1972 in Kursk als Sohn eines Militärarztes geboren und trat 1995 in den Föderalen Wachdienst ein, der für die Sicherheit hochrangiger Politiker verantwortlich ist. Dort vertrauten sowohl der damalige Präsident Boris Jelzin und als auch dessen Nachfolger Putin auf Djumins Dienste als Leibwächter. 2014 wurde er zum Vizechef des Militärgeheimdienstes GRU befördert und spielte eine führende Rolle bei der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Von 2015 bis zu seinem Wechsel nach Tula war er einer der stellvertretenden Verteidigungsminister.