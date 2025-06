Putin übt Vergeltung - Großangriff auf Kiew

Bei nächtlichen Drohnenangriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew sind zumindest vier Menschen getötet worden

Wie Bürgermeister Vitali Klitschko in der Nacht auf Freitag auf Telegram außerdem mitteilte, wurden 20 weitere verletzt. Mehrere Wohnhäuser wurden davor bei massiven Luftangriffen getroffen. Die Rettungsdienste erklärten, dass Russland mit "Drohnen und ballistischen Raketen" angegriffen habe. Dabei seien mehrere Stadtteile Kiews getroffen worden.

Ziele waren auch andere größere Städte und Regionen im Westen des Landes, wie Nachrichtenportale wie "The Kyiv Independent" vermeldeten. In allen Regionen der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. In Kiew traf eine Drohne die obersten Stockwerke eines Mehrfamilienhauses, wie der Leiter der Militärbehörde von Kiew, Timur Tkachenko, schrieb. Neben Explosionen wurden in mehreren Stadtteilen herabfallende Trümmer gemeldet. Nach Angaben der Militärverwaltung könne es im östlichen Teil Kiews auch zu Notstromausfällen kommen.

Russland kündigte Vergeltung an

Unklar war zunächst, ob es sich um den erwarteten groß angelegten Vergeltungsangriff Russlands nach dem ukrainischen Schlag gegen die russische Bomberflotte am vergangenen Wochenende handelt. Bei dem Überraschungsangriff hatte der ukrainische Geheimdienst SBU nach monatelanger Vorbereitung mehrere russische Militärflugplätze attackiert, von denen zuvor regelmäßig Kampfflugzeuge zu Angriffen gegen die Ukraine gestartet waren. Vom SBU hieß es, insgesamt seien bei den Angriffen Maschinen im Gesamtwert von sieben Milliarden Dollar (6,1 Milliarden Euro) zerstört worden.

Der Kreml hüllte sich nach der für ihn peinlichen Attacke auf eigenem Boden zunächst in Schweigen. Wladimir Putins Verärgerung wurde dann zuerst durch US-Präsident Donald Trump publik. Nach dessen Telefonat mit dem Kremlchef sagte Trump, Putin habe "sehr deutlich gesagt", dass er auf die Angriffe der Ukraine reagieren müsse.