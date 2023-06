Vera Putina ist gestorben. Die 97-Jährige war überzeugt davon, die leibliche Mutter von Wladimir Putin zu sein.

Wladimir Putin wurde 1952 im damaligen Leningrad geboren. Über die Familie des Kreml-Chefs ist wenig bekannt. Laut seiner Autobiografie sind Putins Eltern Wladimir Spiridonowitsch Putin und Maria Iwanowna Schelomowa gestorben, bevor er in die Politik ging.

Gerüchten zufolge war Putin aber ein uneheliches Kind und lebte seine ersten Lebensjahre in Georgien. In Wahrheit soll eine gewisse Vera Putina seine leibliche Mutter sein. Diese ist nun im Alter von 97 Jahren an Altersschwäche in Tiflis gestorben und wurde am Dienstag in ihrem Heimatort Metechi beigesetzt.

Uneheliches Kind

Putina behauptete immer wieder, dass sie Putins Mutter sei. Die 1926 geborene Frau soll sich während einer Weiterbildung in den verheirateten Priwalow Platon verliebt haben und dann am 7. Oktober 1950 unehelich Wladimir Putin zur Welt gebracht haben. Offiziell wurde der russische Präsident genau zwei Jahre später geboren. Mit 10 Jahren kam der junge Wladminir dann zu seinen Großeltern, wo er aufwuchs.

© Wikipedia ×

Dieses Foto soll Vera Putina mit ihrem Sohn Wladimir zeigen

„Mein Traum ist es, nicht zu sterben, ohne dass Wowa [Koseform von Wladimir] mich sieht und wenigstens einmal mit mir spricht“, so Putina in einem Interview mit der „Sun“. „Ich sehe ihn oft in meinen Träumen, aber er will nicht mit mir reden“