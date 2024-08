Putins Bluthund posiert mit Maschinengewehr-Cybertruck

Der vom Westen mit Sanktionen belegte tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow hat mit einem Cybertruck des US-Konzerns Tesla in seinem Nachrichtenkanal bei Telegram geprahlt. Er habe das "Cyberbeast" von Tesla-Chef Elon Musk erhalten, behauptete der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus. "Ein wirklich unverwundbares und schnelles Tier."

Nach einer Tour in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny zeigte sich der 47-Jährige auf dem Truck mit Geschosspatronen um den Hals an einem Maschinengewehr, das auf den Truck montiert ist. Mit einem Lachen sagte er, dass das "Cyberbeast" bald im russischen Krieg gegen die Ukraine Nutzen bringen solle.

President of Chechnya Ramzan Kadyrov installed a machine gun on a Tesla Cybertruck and promised to send it to the “special military operation” (war in Ukraine). He spoke highly of the “beast” (car) and invited @elonmusk to Grozny, promising to welcome him as a “dearest guest” pic.twitter.com/eQCNtj9Ork