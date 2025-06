Putins geheime Tochter hat einen brisanten neuen Job

Der neue Job seiner geheimen Tochter dürfte Wladimir Putin wohl nicht gerade gefallen.

Russlands Kriegsherr Wladimir Putin hält sein Privatleben meist völlig geheim. Er hat zwei erwachsene Töchter, über die er zwar spricht, aber nie ihre Namen nennt. Daneben soll der 72-Jährige aber auch einige Affären und uneheliche Kinder haben.

Schon seit 2008 halten sich die Gerüchte um eine Affäre zwischen dem Kreml-Chef und der früheren Sportlerin Alina Kabaeva hartnäckig. Noch in St. Petersburg soll Putin eine Beziehung mit Svetlana Krivonogikh gehabt haben. Aus dieser Affäre stammt eine geheime Tochter mit dem Namen Elizaveta.

Neuer Job

Elizaveta Krivonogikh, auch bekannt als Luiza Rozova, wurde international bekannt, als sie trotz Corona es an ihrem 18. Geburtstag so richtig krachen lass.

Putins geheime Tochter studierte in Paris Kunst- und Kulturmanagement und versucht nun, sich in der französischen Hauptstadt einen Namen zu machen. Wie die BILD berichtet, kuratiert die inzwischen 22-Jährige in zwei Galerien ausgerechnet Antikriegskunst.

Galerist Dmitri Dolinski bestätigte die Anstellung von Rudnowa und stellt gegenüber Meduza klar: „Kinder sind nicht verantwortlich für ihre Eltern.“ Anders sieht dies die russische Künstlerin Nastja Rodionowa, die aus Protest ihre Werke nicht in den Pariser Galerien ausstellen will. „Wir müssen wissen, mit wem wir es zu tun haben – und selbst entscheiden, ob wir damit leben können. Meine persönliche Antwort in diesem Fall lautet: Nein.“