Putins geheimer Sohn sieht genauso aus wie er

Es gilt als offenes Geheimnis, dass Wladimir Putin seit Jahren eine heimliche Affäre mit Alina Kabajewa hat. Bereits 2008 kam die Beziehung zwischen dem Kreml-Chef und der um 31 Jahren jüngeren Ex-Turnerin erstmals ans Licht. Damals behauptete eine russische Zeitung, dass Putin eine Liaison mit der Olympia-Siegerin und Weltmeisterin führe. Das Paar soll Berichten zufolge auch zwei gemeinsame Kinder haben.

In den sozialen Medien geht nun ein Foto viral, das den geheimen Sohn Putins zeigen soll. Der Bub ist 12 Jahre alt und sieht seinem angeblichen Vater erschreckend ähnlich.

It is likely that these photos is Putin's son



The media write that the photo shows the 12-year-old son of Alina Kabaeva, who is considered Putin's mistress. pic.twitter.com/uwJN53twko