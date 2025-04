Rätsel um mysteriöse Flecken an Trumps Hand

Donald Trump sprach vor versammeltem Dienstpersonal im Weißen Haus - mit einem großen, blauen Fleck auf dem Rücken seiner rechten Hand. Was hat der US-Präsident da bloß an seiner Hand?

Das Wiederauftreten des merkwürdigen Blutergusses an seiner Hand könnte darauf hinweisen, dass Donald Trump in den vergangenen Tagen eine Infusion erhielt, so die Medienberichte.

Der US-Präsident war gestern Abend in Washington, D.C. bei der Verleihung der Commander-in-Chief-Trophy zu sehen, die an den Sieger der American-College-Football-Serie zwischen den Teams der Militärakademie vergeben wird.

Ist es eine Prellung?

Während der Präsident zu den versammelten Angehörigen der Streitkräfte sprach und dabei einen American Football mit der Aufschrift „Donald J. Trump“ und einen großen Ring für die Gewinner in der Hand hielt, war auf seinem rechten Handrücken ein ausgedehnter Fleck - wie eine Art Prellung - zu sehen.

Es ist das zweite Mal, dass in diesem Jahr ein Bluterguss an dieser Stelle auf Bildern auftaucht. Medienberichte spekulieren über die Herkunft des Fleckes: Es könnte auch von einem Schlag mit der Hand stammen, aber auch von einer Nadel, die eingeführt wurde.