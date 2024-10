Raketenalarm in Tel Aviver Stadtzentrum

Im Stadtzentrum der Küstenmetropole gab es Raketenalarm, Menschen eilten in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören. Die Hisbollah behauptete, sie habe ein israelisches Geheimdienstzentrum nördlich von Tel Aviv getroffen. Die israelische Armee teilte dagegen mit, zwei aus dem Libanon abgefeuerte Geschosse seien von der Raketenabwehr abgefangen worden.

???????????????????? TWO LONG-RANGE ROCKETS FIRED AT ISRAEL INTERCEPTED



The IDF reports that air defenses successfully intercepted two long-range rockets launched from Lebanon.



Sirens blared across Tel Aviv and nearby towns, as well as the Nazareth area in northern Israel during the attack.… https://t.co/CqhrEV6LWu pic.twitter.com/D7fT32uPjR