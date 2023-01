Randalierer in Budapest tötet Polizisten mit Messer

Mann brach zuvor Wohnungstür des Nachbarn auf

Ein randalierender Mann hat in Budapest mit einem Messer einen 29-jährigen Polizisten getötet und zwei weitere Beamte schwer verletzt. Weitere Polizisten schossen den fliehenden Täter ins Bein und nahmen ihn fest, teilte die ungarische Polizei in der Nacht auf Freitag auf ihrer Webseite mit. Die Beamte waren am späten Donnerstagabend zum Tatort gerufen worden, nachdem der Randalierer in einem Wohnhaus die Tür eines Nachbarn aufgebrochen und diesen bedroht hatte.

Als die Polizisten gegen den Mann einschritten, griff er diese mit einem Messer an, hieß es in der Mitteilung der Polizei. An den Polizeigebäuden in Ungarn wurden am Freitag im Andenken an den getöteten Kollegen schwarze Fahnen aufgezogen.